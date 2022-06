Zwar versuchte sich Helen Schultz mit einer Online-Bewerbung bei der Deutschen Telekom als Kauffrau für Bürokommunikation, die einen 45-minütigen Test am Bildschirm voraussetzt. Doch dies war mehr ein Testballon. Die eigentliche Frage lautete für sie: Welche Schulform ist passend? Sollte es der einjährige Besuch der höheren Handelsschule sein oder zwei Jahre an der Fachoberschule für Wirtschaft? Zunächst tendierte sie wegen ihrer nicht ganz so berauschenden Ergebnisse in Mathematik zur höheren Handelsschule. Aber auch bei ihr stellte sich heraus, dass Schulzeugnisse nicht der einzige Maßstab sind.

Mit Berufsberater Reinhard Wittke vereinbarte sie eine spezielle Eignungsuntersuchung (siehe nebenstehenden Kasten). Das für Helen Schultz etwas überraschende Ergebnis: In den mathematischen Übungen schnitt sie für eine Realschülerin überdurchschnittlich ab. Ebenfalls positive Ergebnisse erbrachte der kaufmännische Teil. "Der Test hat mir Mut gemacht", war sie mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Bei der Fachoberschule für Wirtschaft am Pottgraben hat sie mittlerweile ihre Anmeldung eingereicht. Gibt es eine Zusage, muss sie sich noch um eine Praktikumsstelle bewerben. Denn im ersten Schuljahr arbeiten die Absolventen an drei Tagen in der Woche in einem Betrieb.