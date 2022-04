Die Detektivzentrale auf einem Schrottplatz in Neulehe, die Villa Dieckhaus als Auktionshaus und Spurensuche in der alten Glashütte in Papenburg: Drehorte für den zweiten Film des Papenburgers Ragnar Wilke. ,,Die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf" heißt der 60-minütige Streifen, der auf einer Story des amerikanischen Autors und Publizisten Robert Arthur basiert.

Die letzten Sequenzen fuhr Ragnar Wilke mit seiner Kamera am Wochenende in der Kanalstadt ein. Nun geht es an den Schneidetisch. Der Film, im Super VHS-Format gedreht, solle zum Jahreswechsel ,,stehen", meinte der 26-Jährige. Zeigen werde er den Krimi einschließlich eines rund 30-minütigen ,,Making of ..." voraussichtlich im Jugenheim ,,Wasserwerk". Dort debütierte Wilke Ende April bereits mit seinem Erstlingswerk ,,Came without warning", in dem er das Thema ,,Angst" auf Zelluloid gebannt hatte.

Wie bei seinem Debutstreifen konnte der Jungfilmer ebenfalls für seine Detektivgeschichte Laiendarsteller aus Papenburg für das Mitwirken gewinnen. Ohne Gage, einzig aus Spaß am Filmemachen wirkten ein Dutzend Hauptakteure und an die 30 Statisten bei den Dreharbeiten mit. Die Hauptdarsteller rekrutierte Ragnar Wilke aus der Theater AG des Papenburger Gymnasiums. Martin Schneiders (als Justus Jonas), Sebastian Röttgers (Peter Shaw) und Lars L. (Bob Andrews) geben die drei Detektive. Aber gleichfalls ein Mitarbeiter der Ems-Zeitung ließ sich in Szene setzen. Manfred Marheineke vom Medienvertrieb Emsland (MVE) tritt als Hauptkommissar Reynolds auf die Bühne. Im Freundeskreis, unter Bekannten und bei öffentlichen Einrichtungen habe er um Mitarbeit und Unterstützung geworben, berichtet Wilke von der gut einjährigen Arbeit an dem Film. Vor allem der organisatorische Aufwand sei enorm gewesen. Doch reihum sei er mit seinen Wünschen offen aufgenommen worden, ging es nun darum Drehorte zu belegen oder in letzter Sekunde Ersatzakteure für eine Rolle zu begeistern, wenn der eingeplante Darsteller aus Krankheitsgründen kurzfristig absagen musste. ,,Ich freue mich schon gewaltig auf die Vorführung", macht der 26-Jährige aus seiner Ungeduld auf die Präsentation keinen Hehl. ,,Das wird ein großer Spass," denn das Publikum zumindest der Premiere werde fast ausschließlich aus den Mitwirkenden und deren Angehörigen beziehungsweise Freunden bestehen, Familienkino sozusagen. Kommerziell will Ragnar Wilke seinen Film ohnehin nicht zeigen. In erster Linie als Seminararbeit im Fach Medienpädagogik sei das Werk zu betrachten. Der 26-Jährige studiert an der Universität in Düsseldorf Sozialpädagogik. Ob es ihn nach dem Abschluss in rund einem Jahr zum Film verschlägt, weiß er noch nicht. Um Regisseur oder Produzent zu werden, müsse noch ein weiteres Studium über mindestens acht Semester an einer Filmhochschule angehängt werden. Gut vorstellen kann sich Wilke denn auch angesichts weiterer Jahre auf der Schulbank, eher als Diplom-Sozialpädagoge in einen Beruf zu gehen. Mit den ,,drei Fragezeichen" lässt der 26-Jährige Figuren seiner Jugendzeit filmisch auferstehen. Als Buchserie und vor allem als Hörspielreihe sorgten die Detektivgeschichten in den 70er und 80er Jahren in Deutschland für Furore unter dem jungen Publikum. Mehr als 90 Fälle hat das Trio inzwischen gelöst. Davon stammt allerdings nur ein knappes Dutzend aus der Feder von Robert Arthur. Gleich eine ganze Reihe von Autoren hat sich in den letzten 30 Jahren der Charaktere angenommen und den Jungdetektiven knifflige Kriminalfälle auf den Leib geschrieben.