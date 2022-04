Doktor Martin heißt eigentlich Martin Helling, aber in Neuharlingersiel hat man's nicht so mit den Nachnamen. Er hat als brillanter Gefäßchirurg eine steile Karriere in Berlin hinter sich - und kann plötzlich wegen eines traumatischen Erlebnisses kein Blut mehr sehen. Gefäßchirurgie scheidet folglich also aus für den Rest des Berufslebens, der Doktor erinnert sich an eine Tante an der Küste und entscheidet sich für das Dasein als Landarzt.