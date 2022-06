In Würdigung seiner Verdienste um das Gemeinwesen konnte der 69-Jährige jetzt im Forum am Kurpark das Große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens aus der Hand von Landtagspräsident Jürgen Gansäuer entgegennehmen. Der Landtagspräsident lobte dabei das unermüdliche Wirken des Vollblutpolitikers für sein Land und seine Vaterstadt: „Josef Stock hat Großartiges für Niedersachsen im Allgemeinen und für Melle im Besonderen geleistet.“

Der Auszeichnung war die Eröffnung der Ausstellung „Landtag vor Ort: Das Landesparlament im Leineschloss“ vorausgegangen. Die Präsentation zeigt auf 24 Schautafeln in komprimierter und dabei fotografisch sehr ansprechender Form alles Wissenswerte über die Arbeitsweise des Niedersächsischen Landtages und seiner Abgeordneten sowie über die wechselvolle Geschichte des Leineschlosses, in dem das Parlament seit 1962 seinen Sitz hat.

Anhand einer Power-Point-Präsentation können zusätzliche Informationen an zwei mit Kopfhörern ausgestatteten Computerterminals abgerufen werden. Darüber hinaus ist in der Ausstellung der Landtagsfilm zu sehen. Außerdem gibt es erklärende Hinweise zu dem sehr umfangreichen Internet-Auftritt des Landtages.

Niedersachsen ist nach Bayern das zweite Bundesland, das mit einer dezentralen Öffentlichkeitsarbeit landesweit mit dieser besonderen Wanderausstellung über die Arbeitsweise seines Landtages informiert.

Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 21. Juli 2006, in der Hauptstelle der Sparkasse Melle an der Mühlenstraße in Melle-Mitte zu besichtigen, und zwar montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 16.30 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis bis 18 Uhr.

Während des „Tages der Niedersachsen“ ist die Ausstellung am Freitag, 14. Juli, von 8.30 bis 18.00 Uhr, am Samstag, 15. Juli, von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag, 16. Juli, von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.