Der Flugzeugelektriker aus Essen-Werden ließ sich 1943 zum Bekleidungsverwalter bei der Luftwaffe auf dem Flugplatz in Achmer ausbilden und lernte dort seine große Liebe kennen. Dorothea war als Näherin in der Bekleidungskammer angestellt. Im selben Jahr fanden in Bramsche noch die standesamtliche und kirchliche Trauung statt.

Aus Paris hatte der Bräutigam für seine Angebetete den Stoff für ein schwarzes Brautkleid mitgebracht. Ein weißer Schleier zauberte etwas Romantik in die Festgarderobe. Kurz vor der Hochzeit war der junge Mann noch einmal mit der Luftwaffe in Griechenland und lieferte von dort Öl, Butter, Eier und Tabak für die Festlichkeiten: „War ja alles knapp, als wir in den Kriegsjahren geheiratet haben“, erinnert er sich an die entbehrungsreiche Zeit.

Zur Hochzeit daheim bei den Brauteltern in Pente bereicherten Geschwister, Kollegen und Nachbarn mit weiteren Delikatessen die Hochzeitstafel: Hühnersuppe, Schweinebraten und Gemüse. Unterhaltungselektronik gab’s damals nicht, da musste man noch selbst zur Stimmung sorgen. „Aber wir hatten damals herrliches Wetter“, erzählt der jung gebliebene eiserne Bräutigam.

Am Penter Knapp wohnten die Jungvermählten im Heuerhaus ihrer Eltern. Von 1944 bis 1956 wurden sie stolze Eltern von fünf Kindern: Ursula, Werner, Manfred, Doris und Hartmut. 1946 ließ sich der Familienvater zum Autoelektriker bei den Stadtwerken umschulen: „Ein himmelweiter Unterschied zum Flugzeugelektriker.“ 1962 baute das Paar an der Heidbreede in Büren sein eigenes großes Einfamilienhaus.

Heute planen die Zimmermanns ihr tägliches Leben etwas ruhiger. Morgens, wenn der Frühstückstisch gedeckt ist und die neue Küche nach frisch gebrühtem Kaffee duftet, weckt der fürsorgliche Ehemann seine Frau. Nach dem gemeinsamen Einkaufen kocht er meist das Mittagessen, während sie lieber im Garten arbeitet oder die herrlichen Orchideen im Wohnzimmer pflegt. Nachmittags fahren sie gerne mit ihrem Audi A3 nach Bad Rothenfelde wegen der wohltuenden Wirkung auf die Bronchien oder zum Kaffeetrinken zu Staas nach Bramsche.

Heute wird es etwas lebhafter zugehen bei den Zimmermanns, wenn das Haus voller Gratulanten ist. An ihrer Spitze die fünf Kinder, elf Enkel und zehn Urenkel mit ihren Familien.