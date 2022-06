Wer eins der Abonnements erwirbt, erhält sogar noch weitere Preisnachlässe. "Kaum an einem anderen Ort als im Theater kann man so viele Live-Acts mit erstklassigen Musikern und teilweise richtig bekannten Schauspielern erleben", werben Vorsitzender Dr. Dieter Coldewey und Geschäftsführer Arnold Terborg unisono. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, die aus der beliebten Fernsehserie "Großstadtrevier" bekannte Polizei-Praktikantin Sophie Moser "hautnah als erstklassige Violinistin kennenzulernen".

Das Meppener Theaterprogramm präsentiert sich in der nächsten Spielzeit vielfältig. Es knüpft in Ansätzen sogar an das Programm der Großstädte an. Erstmal ist mit "Hello Dolly" nach längerer Zeit wieder ein Musical im Abonnement (29. November) im Programm. Große Klassiker wie "Der Schimmelreiter"(20. November) oder "Romeo und Julia" (8. Oktober) werden ebenso zu sehen sein wie zeitgenössisches Theater z. B. die "Grönholm-Methode" (1. Oktober) oder "Martha Jellneck" (15. Oktober). Lustige Komödien wie "Ein Fall für Pater Brown" (9. Januar) oder "Sara soll unter die Haube" (3. Februar), u. a. mit Ellen Schwiers, wollen das Publikum gleichermaßen begeistern wie die wunderbare Romanze "Liebeslügen" (6. April ) oder die Boulevardkomödie nach dem gleichnamigen Film "Die Reifeprüfung" (21. Januar), der seinerzeit Vorbote gesellschaftlicher und moralischer Umbrüche war und die Musik von Simon & Garfunkel populär machte, sowie die Tragikomödie "Der Krawattenklub" (15. Februar).

Mit je fünf Veranstaltungen pro Abonnementsreihe hat man nicht nur eine gute Möglichkeit, sich ein individuelles Kulturprogramm für die Herbst-, Winter und Frühjahrszeit zu organisieren. Äußerst attraktive Preise, die Theaterreihe mit jeweils fünf Veranstaltungen kostet 60 Euro, sorgen dafür, dass man dies auch noch zu sehr günstigen Konditionen buchen kann. Wem das nicht reicht, der kann aus dem freien Zusatzangebot der Theatergemeinde weitere attraktive Veranstaltungen hinzubuchen: So gibt es z. B. Ermäßigungen für Abonnenten beim Volkstheater "Einer spinnt immer" der Iwwerzwerche - Laienspielgruppe Lußheim am Rhein (13. Oktober). Gleiches gilt auch für das Prager Marionettentheater "Speibl & Hurvinek", das ein Erwachsenen-Programm spielt (11. November), und für drei Kabarettabende mit dem Kabarettisten Uli Masuth (18. November), das Kabarett "Denkzettel" (18. Februar) und die "Kugelblitze" aus Magdeburg (13. April). Auch für das Neujahrskonzert (2. Januar), das für einen beschwingt-musikalischen Höhepunkt des neuen Programms sorgen will, erhalten Abonnenten eine Preisermäßigung.

Durch eine Kooperation mit ASA-Event, Bietigheim-Bissingen, kommen die Meppener Theaterbesucher in den Genuss zweier sehr hochwertiger Veranstaltungen aus dem Bereich Musiktheater. In der "Night of the Dance" werden die Broadway Dance Company und die Dublin Dance Factory atemberaubende Tanzszenen weltberühmter Stepp- und Tanzshows wie Riverdance, Grease, Dirty Dancing oder Saturday Night Fever zeigen (6. Januar), und die Central Musical Company führt als Original-Tournee-Produktion das faszinierende Musical "Das Phantom der Oper" auf.

Während das weltbekannte Prager Marionettentheater Spiebl & Hurvinek sein Erfolgsstück "Hurvineks verrücktes Wochenende" aufführt (11. November), kommt das "Theater mit Horizont", Wien, mit seinem viel gelobten und mehrfach ausgezeichneten Kinder- und Familienmusical "Das Dschungelbuch" frei nach Rudyard Kipling auf die Meppener Theaterbühne (23. November). Im neuen Jahr wird das TPZ der Emsländischen Landschaft erstmals mit zwei Produktionen im Meppener Kulturprogramm gastieren. Als Erstes wird es die wunderbare Geschichte des "kleinen Prinzen" nach Motiven von Antoine de Saint-Exupéry szenisch umsetzen und eine zauberhafte Aufführung mit einer magischen Mischung aus Theater, Tanz und Zirkus zeigen (20. Januar), während mit dem Theaterstück "Der Knotensammler" (17. Februar) die spannende Geschichte einer wachsenden Freundschaft erzählt wird. Die "Hölle wird los sein", wenn die Kleine Oper Bad Homburg Carl Maria von Webers Oper "Der Freischütz" mit klassischer Musik und original Klavierbegleitung und Popmusik sowie fetzigen Tänzen zu einem Familienmusical umsetzt (2. April). Man darf gespannt sein, ob sie wieder an ihre bisherigen Erfolge im Meppener Theater anknüpfen kann.

Wenn zu Beginn der neuen Konzertreihe mit "Eddie Erickson and his International Swing Band" ein echter Jazzklassiker steht (19. September), legt die Theatergemeinde Meppen ihren Schwerpunkt ausdrücklich weiter auf die Darbietung klassischer Konzerte. Sie will dabei, so Terborg, "Sinnhaftigkeit und Ästethik dieser Musik vermitteln", die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts einen hohen qualitativen und historischen Wert hatte und nahezu alle Teile der Bevölkerung faszinierte. Heute gilt es, sie und die jeweilige künstlerische Leistung ihrer Musiker wieder in den Blick zu holen, geht von dieser Musik doch eine große Faszination aus. Mit dem Ensemble "La Gioia" greifen die Theatergemeinde und die Sparkassenstiftung im Rahmen der niedersächsischen Musiktage das Thema "Geistliches und weltliches Barock" auf (21. September). Das vierhändig gespielt Klavier steht im Mittelpunkt des Konzertes des Schemann-Klavierduos (26. November), das Werke von Dinizetti, Dvor ? ák und Rachmaninow aufführt. Richtig festlich wird es beim Adventskonzert der Theatergemeinde, in dem das Polish Chamber Orchestra Werke u. a. von Händel, Vivaldi, Telemann, Tschaikowski, Marcello sowie Barber und Penderecki zur Aufführung bringt, bei dem der junge ungarische Trompetensolist Gàbor Boldoczki unter Beweis stellen wird, dass er - wie die Kritiker ihm bescheinigen - der legitime Nachfolger von Maurice André ist. Die Klarinette als Soloinstrument (Elisabeth Seitenberger) werden die Besucher erleben, wenn das Vlach-Quartett, Prag, Werke von Haydn, Mozart und Dvorák spielt (14. Januar).