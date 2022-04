„Es ging nicht anders. Entschuldigen brauchen wir uns deshalb nicht, denn die Reiter schätzen unser Turnier offenbar“, nahm Turnierleiter Volker Boyemann das Ganze von der positiven Seite. 1700 Nennungen – das war ein Anstieg um sage und schreibe 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Gründe kenne ich nicht“, zuckte Kassenwart Krone auf Nachfrage die Schultern. Und wenn dann bereits am Donnerstag guter Zuschauerbesuch zu verzeichnen war und am Sonntag zum Großen Preis rund 500 Zuschauer den Springparcours säumten, waren Turnierleitung und Kassierer bestens zufrieden. Ein Unfall auf dem Sattelplatz beim Abladen eines Pferdes ging glimpflich aus, das steigerte das Wohlbefinden zusätzlich. Als dann auch noch plötzlich anstatt zwölf dreißig der jüngsten Nachwuchsreiter in der Führzügelklasse antraten, staunte Boyemann nur noch. „Ich glaube, ich träume“. Dass alles so gut gelaufen sei an vier Turniertagen, das führte der Turnierleiter auf „meine bärenstarke Helfertruppe“, vor allem seiner Nachwuchshelfer zurück. Denen galt sein ganz großer Dank, wohl auch schon mit Blick auf den 5. Oktober, denn dann heißt es in der Reithalle: Texas-Night. Da sind erneut alle Helfer gefragt.