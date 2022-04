Anvisiert werden vor allem Fassaden und Giebel malerischer Fachwerkhäuser an der Justus-Wesseler-Straße, an der Gravestraße und am Kirchplatz. '"'Jetzt können wir einen Traum verwirklichen'"', freut sich Bürgermeister Wilhelm Wellinghaus. Denn die originalgetreue Wiederherstellung des historischen Ortskerns nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten steht schon seit geraumer Zeit auf dem Wunschzettel der Gemeinde. Dass dafür nun ein, wie Hentschel betonte, '"'herausragender Betrag'"' zur Verfügung steht, begeistert auch Kämmerer Ulrich Rüter.

Die Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück hat seit ihrer Gründung im Jahr 1995 mehr als 210 soziale, karitative und kulturelle Projekte mit einem Gesamtvolumen von über elf Millionen Euro gefördert.