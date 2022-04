Mit ihnen im Aufgebot dürfte die Eintracht als Favorit in die Partie gehen, zumal sich die Personalsituation in Hilkenbrook – anders als beim Gegner – eher noch verschlechtert als verbessert hat. Zwei Kicker des SV trugen sich beim 1:1 vor einer Woche gegen Neubörger in die ohnehin schon lange Verletztenliste ein.

Das größte Problem der Elf von Spielertrainer Ralf Glandorf aber ist der Torabschluss. Sie erzielte in 630 Spielminuten nur drei (!) Treffer. Zum Vergleich: Alle anderen Teams der Liga haben mindestens dreimal so oft getroffen. Auch am vergangenen Wochenende ließ der SV wieder einmal reihenweise hochkarätige Möglichkeiten aus. Das darf nicht noch einmal passieren, wenn es mit dem ersten Dreier klappen soll. Doch dafür müssten die Gastgeber schon in Zielwasser gebadet haben.

Nach drei Niederlagen in Folge würde auch dem SV Rastdorf ein Sieg guttun. Keine leichte Aufgabe, zumal der Gegner BW Lorup heißt und momentan in Top-Form ist. Der Tabellenzweite ist neben Spitzenreiter Surwold die einzige noch ungeschlagene und zudem noch die torgefährlichste Mannschaft der Klasse.

Beim 4:2-Erfolg gegen Bockhorst vor einer Woche zeigten die Loruper erneut ihr ganzes technisches Können und imponierten mit schnellem Angriffsfußball. Alles andere als ein Heimerfolg im Hümmling-Derby (So., 15 Uhr) wäre also eine Überraschung.

In der 2. Kreisklasse hat es unterdessen den ersten Trainerwechsel der noch jungen Saison gegeben. Uwe Harders ist nicht mehr länger Coach von BW Papenburg II. Der auch in der Jugendabteilung des Vereins tätige Fehnstädter begründet seinen Rücktritt mit dem durchwachsenen Saisonstart. Die Blau-Weißen belegen nach acht Spieltagen nur den neunten Rang. „In der Mannschaft steckt deutlich mehr Potenzial“, betont Harders, der hofft, dass das Team dieses unter einem anderen Trainer dann auch abrufen wird.