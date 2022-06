Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Hilfsarbeit von terre des hommes brachte ihn nach Niedersachsen 09.01.2007, 23:00 Uhr

Eine Einladung zum Festakt von terre des hommes in Osnabrück hatten auch alle Fraktionsvorsitzenden im Niedersächsischen Landtag erhalten. Aber nur FDP-Sprecher Philipp Rösler war in die Marienkirche gekommen, um das 40-jährige Bestehen des Kinderhilfswerks zu feiern. "Ich hatte ein besonderes Interesse an dieser Veranstaltung", bekannte der 33-jährige Politiker im Gespräch mit der Neuen OZ. Philipp Rösler wurde im Februar 1973 in Vietnam geboren. Er war eines der Kinder, die mit der Hilfe von terre des hommes an deutsche Adoptiveltern vermittelt wurden. Im Alter von neun Monaten kam Philipp Rösler nach Deutschland. Eine Familie aus Niedersachsen hatte ihn adoptiert.