Hilbers betonte, dass Kommunalpolitik nur dann erfolgreich sein könne, wenn sie Veränderungen in der Gesellschaft berücksichtige. So werde man nicht umhinkommen, sich auch Gedanken überKinderhortplätze in den kommenden Jahren zu machen. Erfreut zeigte sich Hilbers darüber, dass die Kindergärten in der Gemeinde trotz erfolgter Abstriche in der Grafschaft immer noch die höchsten Standards seien. Da sich andere Finanziers zurückzögen, müsse die Gemeinde für die Kindergärten mehr Geld aufbringen. Seien es dieses Jahr 665 000 DM gewesen, so stiegen die Aufwendungen dafür im nächsten Jahr auf 735 000 DM.

Lobende Worte fand Hilbers für die Kirchengemeinden als Träger der Kindergärten. In der heutigen Zeit sei es sehr wichtig, dass den Jungen und Mädchen Werte vermittelt würden. Hilbers: ,,Deshalb ist es uns nicht gleichgültig, welcher Geist in den Kindergärten herrscht."

Erörtert wurde in der Versammlung auch das Thema Schulen. Die von der Landesregierung erwogene Abschaffung der Orientierungsstufe und die denkbare Einführung einer aus Hauptschule und Realschule gebildeten Sekundarschule würde auch in der Gemeinde Wietmarschen viele Fragen aufwerfen. So sorgt sich Bürgermeister Burkhard Lühn schon jetzt um den Erhalt des Schulstandorts in Alt-Wietmarschen mit Grundschule und Hauptschule. Die Einrichtung eines Gymnasiums in Lohne ist nach den Worten von Hilbers ist absehbarer Zeit nicht aktuell, weil die Schülerzahlen noch (nicht) ausreichend seien.

Der Lohner CDU-Vorsitzende unterstrich die Notwendigkeit, Wohnen und Arbeiten in der Gemeinde verstärkt zusammenzubringen, um die Zahl von 2000 Auspendlern täglich zu reduzieren. Deshalb seien weitere Investitionen im Gewerbegebiet ,,A 31" geboten. Die Unternehmen würden sich sehr positiv über die Unterstützung durch Gemeindeverwaltung und Landkreis äußern, betonte Hilbers.

Eine positive Entwicklung habe auch der Einzelhandel in Lohne genommen, was gutachterlich ermittelt worden seien. Künftige Aufgabe werde es sein, am Schützenplatz ein Geschäftszentrum zu entwickeln. Für notwendig hält der Christdemokrat ferner den Bau einer Festhalle mit bis zu 1000 Plätzen im Verlauf der nächsten fünf Jahre. Er schlug eine kombinierte Nutzung als Sport- und Veranstaltungshalle vor.

Hilbers ging auch auf die geplante Gestaltung der Hauptstraße einschließlich des Platzes bei der Kirche und des Schulhofes sowie des Baierortes ein. In puncto Baierort schlug Gemeindedirektor Alfons Eling die Schaffung eines so genannten Minikreisverkehrs vor, um die gegenwärtig schwierige Verkehrssituation zu entschärfen. Derartige Minikreisverkehre hatte Eling im Raum Warendorf in Harsewinkel, Rietberg und Delbrück in Augenschein genommen. Eling: ,,Die Verwirklichung dieser Maßnahme wird voraussichtlich erst möglich, wenn die derzeitige Landesstraße 45 abgestuft ist und der Durchgangsverkehr auf der L 45 über den südlichen Westring direkt der B 213 zugeführt wird."