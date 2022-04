Bevor die Anlage, die in den letzten zwei Jahren grundlegend verändert wurde, vom 1. bis 4. Dezember auf der Internationalen Modellbahn-Ausstellung in München gezeigt wird, ist sie am 17. und 18. November von 10 bis 18 Uhr über der Wärmestube zu sehen.

Diese von Franziskanerinnen betreute Einrichtung für Nichtsesshafte profitiert von der Modellbahnausstellung: Die Einnahmen, die durch die Ausstellung, eine Tombola und die Cafeteria erzielt werden, kommen in voller Höhe der Wärmestube zugute. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 2 Euro, für Kinder von 6 bis 14 Jahren 1 Euro sowie für Familien 5 Euro. Durch die inzwischen 13 Ausstellungen kamen in den vergangenen Jahren über 75000 Euro zusammen.

Die rund 200 Quadratmeter große Modelleisenbahn besteht aus über 40 Segmenten. Der komplette Umlauf eines Zuges auf der über 100 Meter langen, zweigleisigen Hauptstrecke dauert mehr als vier Minuten. Ein neues Bauteil, das den Betrieb einer kleinen Ziegelei zeigt, kann aus Platzgründen nur ausgestellt werden. Jürgen Wiethäuper, Vorsitzender der Eisenbahnfreunde: '"'Wenn wir das in die Anlage eingebaut hätten, wäre ein Wanddurchbruch erforderlich gewesen.'"' Deshalb wollen die Modelleisenbahner die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Details lenken. Die neue Ziegelei zum Beispiel erinnert wie die ganze Anlage an die Wirtschaftswunderjahre. Eine Feldbahn transportiert den Ton aus der Grube, und Bauunternehmer holen sich die gebrannten Steine mit Pferdefuhrwerken auf ihre Baustellen.

Wer sich etwas von den Tricks der Modellbauer abgucken will, hat dazu auch Gelegenheit. Zwei Eisenbahnfreunde zeigen an einem Stand den sogenannten Dioramenbau. Da werden zum Beispiel Kirschblüten mit Haarspray an Bäume gezaubert oder Werbetafeln angebracht für '"'Persil 59 - das beste Persil, das es je gab'"'. Die Anlage der Osnabrücker Eisenbahnfreunde ist übrigens schon mal bei der Freizeitmesse in Köln als '"'das Beste, was da steht'"', gelobt worden.