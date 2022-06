Die Graffiti-Wand gestaltete gekonnt Marcel Wichmann. Fotos: Christa Bechtel FOTO: Archiv Vermischtes „Hier können wir uns treffen und chillen. . .“ 01.03.2009, 23:00 Uhr

„Hier können wir uns zusammen treffen, zusammen chillen, und wir müssen nicht mehr nach Ostercappeln“, zeigen sich Denise und Christin begeistert vom neuen Jugendtreff in Venne. Tief gebeugt und hoch konzentriert sitzen die beiden Mädchen am Tisch und malen an einem Plakat, worauf man den Namen „Kim“ entdeckt. Derzeit läuft nämlich ein Namens wettbewerb für den Treff – noch bis zum 14. März.