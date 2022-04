Spitzenreiter Dortmund spielt nur Remis, die Bayern verlieren - doch Leverkusen konnte die Steilvorlage der Konkurrenz nicht verwerten. Bei der ersten Auswärtspleite seit April vergangenen Jahres durch Nürnbergs Siegtreffer von Christian Eigler (59. Minute) spielte Bayer nicht wie ein Tabellenzweiter und schon gar nicht wie ein Anwärter für die Champions League.

«Wir brauchen jetzt nicht mehr nach oben schauen, denn gerade in entscheidenden Momenten sind wir nicht da», lautete Ballacks alarmierende Standortbestimmung nach dem uninspirierten Auftritt der Heynckes-Truppe. Ballack hat den Titel abgeschrieben, und die Qualifikation für die Champions League sieht er in Gefahr. «Wir sind nicht so stabil, um den zweiten Platz festigen zu können», sagte der 34-Jährige, der nach einer schwachen Leistung in der 67. Minute gegen Eren Derdiyok ausgewechselt wurde.

Ob Leverkusen zwei Punkte verschenkt hatte, wie Ballack meinte, interessierte seinen Trainer nicht. Heynckes war stocksauer auf die Nürnberger und deren «rustikalen Fußball. Mit ihrer Aggressivität sind sie weit übers Ziel hinausgeschossen», schimpfte der 65-Jährige und gab auch Referee Knut Kircher eine mit: «Ich bin enttäuscht von der Leistung des Schiedsrichters. Er hat unsere Spieler nicht geschützt.»

Dem FCN waren grenzwertige Mittel recht, das Spiel des Tabellenzweiten zu zerstören. «Wir haben es geschafft, dass Leverkusen nicht zu seiner spielerischen Linie gefunden hat», verteidigte Trainer Dieter Hecking seine Taktik. Den Vorwurf von Heynckes konterte der «Club»-Trainer mit der Gelassenheit des Siegers: «So lange der Schiedsrichter nicht pfeift...».

Der derbe Körpereinsatz der fränkischen Rasselbande gleich zu Spielbeginn gegen Arturo Vidal und den Ex-Nürnberger Stefan Kießling oder später eine laut Heynckes elfmeterwürdige Attacke gegen Kapitän Simon Rolfes hatte den Bayer-Coach auf die Palme gebracht. Immerhin gab er aber zu, dass «wir nicht gut gespielt haben, und auch Nürnberg hat keinen Fußball gespielt».