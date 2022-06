"Die Zukunft der Werbegruppe liegt in der Gemeinschaft", unterstrich Plock in seiner Vorstellungsrede. "Um die Stadtmitte als Einkaufsmeile weiter voranzubringen, brauchen wir die Einheit nach innen und eine gemeinsame Strategie nach außen", untermauerte der 38-jährige Kaufmann. Zu seiner Kandidatur führte er aus, dass er diese auch mit dem bisherigen Bewerber für den Posten des Vorsitzenden, Alexander Bischoff, besprochen habe. In dem Gespräch habe man sich auf eine gemeinsame Linie in der Führung der Werbegruppe verständigt. Wie berichtet, war die Wahl des 43-jährigen Geschäftsmanns und Pastors der freikirchlichen Josua-Gemeinde vor drei Wochen auf der Versammlung der Werbegruppe vertagt worden. Seinerzeit war Bischoff einziger Kandidat für den Führungsposten gewesen. Mit der neuen Entwicklung habe er sich indessen durchaus anfreunden können, unterstrich Bischoff.

Mit durchweg einhelligen Vertrauensbeweisen beriefen die 21 Teilnehmer der Versammlung das neue Führungsgremium der Werbegruppe. Dieses bilden Vorsitzender Ralf Plock, stellvertretender Vorsitzender Alexander Bischoff, Kassenwart Andreas Siepel und Schriftführerin Andrea Loose. Die Beisitzer werden vom Vorstand berufen. Hier signalisierten Bernhard Hoffmann, Andre Woortmann, Marlene Schwill, Jörg Evers sowie Johann Mardink ihre Bereitschaft, das Führungsteam bei seiner Arbeit zu unterstützen.

Der scheidende Vorsitzende Hermann-Josef Averdung, der vor vier Jahren die neue Werbegruppe, losgelöst vom Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG), maßgeblich initiiert hatte, dankte vor allem seinen Mitstreitern im Vorstand, Marlene Schwill, Jörg Evers, Johann Mardink und Andreas Siepel, für deren tatkräftiges Mitwirken. Auch er stehe selbstverständlich für eine Mitarbeit bei der Durchführung von Aktionen der Werbegruppe weiter zur Verfügung. Der erfolgreiche Weg der vergangenen Jahre müsse mit frischem Wind und neuen Kräften an der Spitze der Werbegruppe zum Wohle der Stadtmitte fortgesetzt und ausgebaut werden.