Am Freitag, 5. Januar, treffen sich die Gartenstädter Mädchen und Jungen, die am Wochenende möglichst alle katholischen Haushalte in der Gartenstadt, Engter, Schleptrup und Lappenstuhl besuchen wollen, um 15 Uhr zur abschließenden Kostümprobe und Gruppeneinteilung im Pfarrheim an der Niedersachsenstraße. Am Nachmittag legen Karin Gerbes und ihr Team auch die Route fest, die die Sternsinger am Samstag, 6. Januar, und am Sonntag, 7. Januar, jeweils nach dem Aussendungsgottesdienst nehmen, der um 9.30 Uhr beginnt. Eine Anmeldung für den Besuch ist in der Heilig-Geist-Gemeinde an beiden Tagen nicht erforderlich.