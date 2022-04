Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Herzlake wieder Spitzenreiter 20.09.2009, 22:00 Uhr

Es kommt in der nächsten Woche zum erhofften Topspiel in der Fußball-Kreisliga. Auch wenn der SV Union Meppen durch ein Unentschieden in Leschede die Tabellenführung wieder an die mit 3:1 über Aschendorf siegreichen Herzlaker abgab, erwarten die Meppener nun als Zweitplatzierter am kommenden Samstag im Waldstadion den VfL zum direkten Vergleich.