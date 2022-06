Sportlich am Boden und wirtschaftlich in der Klemme: Die Bilanz der Hertha ist so düster wie der Berliner Herbst. «Hertha BSC durchlebt vielleicht die größte und gefährlichste Krise seit dem Aufstieg in die Bundesliga», bekannte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz in seinem von Pfiffen und Buhrufen begleiteten Lagebericht. Prompt musste die Clubspitze Fragen nach der Zweitliga-Tauglichkeit des Vereins beantworten, der 1997 in die 1. Liga zurückgekehrt war. Er habe keine Zweifel, das dem derzeit mit 33 Millionen Euro verschuldeten Liga-Schlusslicht die Lizenz für das Unterhaus erteilt werde, versicherte Präsident Werner Gegenbauer. «Und deshalb wird es mit Hertha BSC weitergehen.»

Vielen der 1924 Mitgliedern im rappelvollen Berliner ICC fehlte aber der Glaube an eine Trendwende. Das Profi-Team um Trainer Friedhelm Funkel, das auf Geheiß des Präsidenten vier Stunden lang im Saal ausharren musste, wurde zur Zielscheibe heftiger Kritik. «Es ist für mich unbegreiflich, wie wir in einem halben Jahr so abstürzen konnten. Das ist absolut beschämend», gestand Kapitän Arne Friedrich. Der verletzte Nationalspieler wird fehlen, wenn seine Kollegen in der Europa League bei Lettlands Vizemeister FK Ventspils um das auch finanziell wichtige Weiterkommen kämpfen. Preetz erklärte nach nur 5 Zählern aus 14 Punktspielen den Schmusekurs mit dem Team für beendet: «Wer das nicht nicht verstanden hat, der hat bei Hertha keine Zukunft.»

Für Preetz wurde die Premiere als Nachfolger des «starken Mannes» Dieter Hoeneß zum Drahtseilakt. Mit seiner spröden Analyse der Talfahrt brachte er die Menge zunächst nur noch mehr in Wallung, ehe er mit einigen kämpferischen Durchhalteparolen doch die Masse auf seine Seite zog. «Für mich ist Aufgeben ein Tabu», betonte der 42- Jährige. «Wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt schon den Spielbetrieb einstellen wollen? Jetzt erst recht», rief Preetz den frustrierten Fans zu.

Dem eindringlichen Wunsch der Hertha-Spitze nach Zusammenhalt in der Not schloss sich letztlich die Mehrheit der Mitglieder an. Fünf der sechs Abwahlanträge gegen Präsidium und Aufsichtsrat wurden kurzfristig zurückgezogen, den letzten verbliebenen Antrag lehnten 1073 der 1477 Stimmberechtigten ab. «Nur so konnte die Sache ausgehen», meinte Preetz erleichtert.

Schon bald wird die Clubspitze dieses Vertrauen rechtfertigen müssen. Mithilfe von neuen Geldgebern sollen im Winter bis zu 3,5 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben werden. Liegt die sportliche Leitung bei den Einkäufen erneut daneben, ist der Abstieg der «alten Dame» wohl endgültig besiegelt. Doch Ex-Torjäger Preetz will diesmal Treffer landen: «Wir Herthaner stehen immer wieder auf, und wir werden es auch diesmal tun.»