Erneut schaffen es Henry (Akustikgitarre) und seine virtuose Band (Keefus Ciancia/Piano, David Piltch/Standbass und Jay Bellerose/Schlagzeug), mit wenigen Tupfern großformatige Bilder im Kopf des Hörers entstehen zu lassen. Wie schon auf den Meisterwerken «Scar» (2001) und «Civilians» (2007) entsteht eine völlig eigenständige, zeitlose Musik, die das US-amerikanische Erbe des 20. Jahrhunderts behutsam und geschmackvoll weiterentwickelt.

In 14 ausgeruhten, sparsam instrumentierten Liedern singt Henry zeitweise wie ein Tom Waits ohne chronische Halsentzündung und wüste Vokal-Manierismen. Seine sensible Crooner-Stimme führt durch den «Tagtraum» - nichts anderes bedeutet «Reverie» - dieses Albums. Hin und wieder hört man im Hintergrund Hunde bellen, die wohl in der Nähe des Studios herumtollten und die erdige Atmosphäre dieser Platte noch verstärken.

Jeder Ton ist am hier richtigen Platz, wie man das von Henrys zahlreichen, oft preisgekrönten Produzentenjobs (u.a. für Allen Toussaint, Elvis Costello, Aimee Mann, Solomon Burke oder Loudon Wainwright III) gewohnt ist. Die Qualität der Songs ist atemberaubend - man höre nur das Southern-Soul-Juwel «Odetta», die berührende Ballade «Eyes Out For You» oder das sehnsüchige «The World & All I Know». Ganz große Kunst!

Während Joe Henry nur alle zwei bis drei Jahre Soloalben herausbringt und dadurch die Spannung seiner Fans hoch hält, tat RYAN ADAMS zuviel des Guten. Seine immense Produktivität mit elf Alben in ebenso vielen Jahren führte dazu, dass man bei ihm vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah. Nicht immer war der Output so gut, wie man es diesem hoch talentierten Musiker eigentlich zutrauen konnte.

Mit seinem nach längerer Krise und überstandener Drogensucht entstandenen Album «Ashes & Fire» meldet sich Ryan Adams - nicht zu verwechseln mit dem kanadischen Mainstream-Rocker Bryan Adams - nun eindrucksvoll zurück. Die überwiegend ruhige, zwischen Countryrock und Folkpop pendelnde Platte sendet die erfreuliche Botschaft, dass eines der größten Talente der amerikanischen Singer/Songwriter-Szene wieder auf Kurs ist.