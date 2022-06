An einem trüben Herbstabend mit einem dicken Schmöker im Sessel versinken: Für Leseratten gibt es nichts Schöneres. Doch damit die Buchstaben nicht bald vor den Augen verschwimmen, brauchen sie Licht - punktgenau auf das aufgeschlagene Buch. «Das lässt sich mit einer Raumbeleuchtung oder einem Deckenlicht kaum realisieren. Stattdessen brauche ich eine zielgerichtete Lichtquelle, die sich möglichst gut an die Lesesituation anpassen lässt», sagt Georg Eckert vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands.

Wichtig ist die Form des Lampenkopfs. «Es gibt viele todschicke Lichtquellen, die nicht ausreichend abgeschirmt sind», erläutert Eckert. «Die Folge ist, dass unangenehmes Streulicht ins Auge kommt.» Simone Waldenmeier, Innenarchitektin und Beleuchtungsplanerin aus Wangen im Allgäu, rät: «Je tiefer das Leuchtmittel im Schirm sitzt und je stärker die Linse fokussiert, umso blendfreier ist das Licht.»

Blenden können zudem Reflexe, etwa wenn das Licht auf die glänzende Oberfläche des Buchcovers trifft, abstrahlt und in das Auge des Lesers scheint, erläutert Monika Schäfer-Feil vom Branchenportal Licht.de in Darmstadt. «Das Licht der Leseleuchte sollte deshalb immer von der Seite kommen.»

Als Leselicht taugen alle Leuchtmittel - von der Energiesparlampe über LEDs bis hin zur Halogenlampe. Sie müssen nur hell genug sein. «Die Beleuchtungsstärke sollte mindestens 300 bis 500 Lux betragen», empfiehlt Lichtexpertin Schäfer-Feil. «Im Alter wird die doppelte Helligkeit für eine gute Sehleistung benötigt als in jungen Jahren.» Wollen mehrere Generationen den Leseplatz nutzen, kann ein Dimmschalter die Helligkeit der Lampe individuell regeln.

Der Farbwiedergabeindex Ra gibt an, wie natürlich Farben im Schein der Lampen wirken. Je höher der Wert ist, desto natürlicher werden die Farben wiedergegeben und desto angenehmer empfindet das Auge das Licht. Ein Leselicht sollte einen Ra-Wert von mindestens 90 haben, rät Schäfer-Feil. Die Lichtfarbe bei Energiesparlampen und LEDs wird als Farbtemperatur in Kelvin (K) angegeben. 2700 bis 3300 Kelvin schaffen ein warmes Weiß, das dem Licht der Glühbirne entspricht. Tageslichtweiß und so hell wie in einem Büro wird es mit 6000 Kelvin.

Die beste Leseleuchte bringt nichts, wenn sie am falschen Ort steht oder hängt. Der Abstand der Lichtquelle zum Buch muss stimmen, damit die Seiten gleichmäßig und gut ausgeleuchtet sind. Außerdem darf der Abstand vom Körper zum Licht nicht zu knapp sein - zumindest bei einigen Leuchtmitteln wie Halogenlampen und noch übrigen Glühbirnen. «Je leistungsstärker sie sind, umso mehr Wärme geben sie ab», erläutert Waldenmeier. Und dann wird das Ohr heiß.