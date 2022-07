Heimatvereinsvorsitzender Heinrich Meyer, der zu Beginn der sehr gut besuchten Versammlung als Ehrengäste unter anderem Pfarrer Bruno Glowatzki, Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus und Lähdens Bürgermeister Bernd von der Ahe begrüßt hatte, ließ noch einmal die herausragenden Veranstaltungen des letzten Jahres revue passieren und erinnerte dabei an den Familienwandertag "Rund um Ahmsen", das Konzert mit der Gruppe "Musaique" und die Grundsteinlegung für das Heimathaus an der Jahnstraße in Lähden. Das mit einem Kosteneinsatz von 158 500 Euro entstehende Gebäude solle für Versammlungen und Vorstandssitzungen genutzt werden und in einer Art Dauerausstellung das Wohnen und Hauswirstchaften in früherer Zeit dokumentieren.

Die Außenanlagen, so Meyer, würden als Bauerngarten gestaltet. Hierfür seien rund 95 000 Euro vorgesehen. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass bislang sämtliche Arbeiten von hiesigen Unternehmen durchgeführt worden seien. Um die vom Verein zu erbringenden Eigenleistungen realisieren zu können, rief Heinrich Meyer die Mitglieder zu Spenden und Arbeitseinsätzen auf. Dank sagte der Vorsitzende der Autorin des Südhümmlinger Heimatkalenders Wilhelmine Rawe und ihrem Team. Der letzte - fast ausverkaufte - Band habe sich mit dem Schwerpunktthema "Jägerei" beschäftigt. Der neue Kalender für das Jahr 2003 sei bereits "in der Mache" und werde den Strukturwandel im Handwerk beleuchten. Die Finanzen des Vereins beleuchtete Schatzmeister Hermann Kohne: "Seuten-Herm" tat das in der von ihm gewohnten humorvollen Weise. Höhepunkte im Veranstaltungsprogramm 2002 des Heimatvereins Südhümmling werden wieder der Familien-Wandertag und die Einweihung des Heimathauses im Sommer sein.

Das bunte Unterhaltungsprogramm bestritten der bekannte Alleinunterhalter Alfons Abeln aus Garrel, der mit seinem Auftritt als ein "vom Seemann zum Hausmann degradierter Ehemann" stürmischen Beifall erntete. Die Theatergruppe der kfd Holte stellte sich mit dem Sketch "Jan" und einer Szene aus der "Wallfaohrt nao Telgte" vor. Auch sie wurden mit langanhaltendem Applaus bedacht.