Das ist die Welt von Heinz Schmees aus Sögel. Seit über 30 Jahren verbringt hier der Hobbyhistoriker jede freie Minute, um sich seinem Steckenpferd, der Heimatgeschichte, zu widmen. Jetzt ist er pensioniert und wie für jeden im Ruhestand lebenden Menschen, so ist auch für Heinz Schmees die Zeit das Kostbarste und obwohl er täglich um 6 Uhr aufsteht, reicht sie dennoch kaum aus. Schon in jungen Jahren begann Schmees damit, alles fotografisch festzuhalten, was ihm in seiner Heimatgemeinde und auf dem Hümmling vor die Linse kam. Er sammelte Zeitungen, alte Bücher, Protokolle, stöberte auf Dachböden alter Bauernhäuser herum und schleppte all das nach Hause, was andere als Altpapier oder Abfall wegwerfen wollten. Auch bekam er im Laufe der Jahre aus Nachlässen und von Alteingesessenen jede Menge Schriften, Dokumente oder Fotografien und hat sich so ein Archiv von unschätzbarem Wert aufgebaut, das nicht nur die Geschichte Sögels, sondern des ganzen Hümmlings und Teilen des Emslandes beinhaltet.

Neben seinen über 5000 Fotografien besitzt der Heimatfreund auch noch über 1500 Glasplatten des ehemaligen Fotografen Stindt, die gestochen scharfe Bilder von Sögel und Sögeler Bürgern zeigen. Einzigartig sind dabei Fotografien von Schulklassen, Vereinen oder Familien, deren Identität nach langwierigen Recherchen festgestellt werden konnte. So ganz nebenbei verfasste Schmees im Laufe der Zeit rund zwanzig Schriften über die Geschichte und das Brauchtum seiner Heimat und ist in Eigenregie Autor, Drucker und Herausgeber des seit 13 Jahren erscheinenden ,,Sögeler Heimatkalenders", einem echten Nachschlagewerk in Sachen Heimatgeschichte.

Schmees berichtet in seinen Schriften unter anderem über die Gefallenen des zweiten Weltkrieges der Gemeinde Sögel. Von jedem kann er einen kurzen Lebenslauf nebst Bild und Todesanzeige vorweisen, Weitere Themen sind Leben und Wirken von 28 in Sögel tätigen Pfarrern, das Kunsthonigwerk im ersten Weltkrieg oder alte Kaufmannsfamilien. Neben seinen Schriften und Büchern stellte der Heimatforscher aber auch zahlreiche Diavorträge zusammen und ist damit bei Vereinen, Verbänden und Organisationen ein immer wieder gern gesehener Vortragsgast.

Heinz Schmees bewegt sich jedoch nicht nur in den engen Grenzen seiner Heimat. Er pflegt weitverzweigte Kontakte in aller Welt und tauscht sich mit Institutionen und Menschen aus, wie etwa in Vancouver/Canada mit dem Leiter eines Heimatmuseums, der dort die Schlacht um Sögel im zweiten Weltkrieg dokumentiert. Der Sögeler pflegt über mehrere Schienen Kontakte zu ausgewanderten Emsländern in den USA und zu der New Yorker ,,Plattdeutschen Zeitung". So ist es auch nicht verwunderlich, dass der engagierte Hobbyforscher mit seinem wohl einmaligen Privatarchiv und seinem reichen, fundierten Wissen bis vor Kurzem auch Vorsitzender des Sögeler Heimatvereins war. Schmees machte den Heimathof während seiner Amtszeit zur ,,Guten Stube,, Sögels.