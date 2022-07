Inzwischen lieben die Finnen also ihre Schwäne – und befinden sich damit in bester Gesellschaft. Denn in vielen Teilen der Welt sind Schwäne mystifiziert worden. So findet man nicht nur in Finnland Felszeichnungen aus der Steinzeit, die Schwäne zeigen. Auch am Nachthimmel ist der große Vogel mit einem eigenen Sternbild inmitten der Milchstraße verewigt, das auch Kreuz des Nordens genannt wird.