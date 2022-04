Der aus dem ostfriesischen Ostrhauderfehn stammende Kommunal- und Kreispolitiker rückte im vergangenen Oktober als einer der jüngsten Mandatsträger in das Europäische Parlament ein. Er trat dort die Nachfolge von Garrelt Duin an, der in den Bundestag gewählt worden war. Bei seinem Antrittsbesuch in der Schifferstadt wurde er vom örtlichen SPD-Vorstand und dem SPD-Landratskandidaten MdL Klaus Fleer begleitet.