FOTO: Archiv Vermischtes Heeder Krippe ist schon ausgebucht 23.04.2010, 19:00 Uhr

Mit großen Schritten gehen die Bauarbeiten für eine Krippe am Kindergarten St. Michael in Heede voran. Gestern Nachmittag waren die Arbeiter mit dem Dachaufbau beschäftigt. Der Anbau, in dem 15 Kinder unter drei Jahren betreut werden können, soll bis zum kommenden Kindergartenjahr in diesem Sommer fertiggestellt sein.