Mehr als 80 Familien

Vor vier Jahren betreuten die Hebammen 28 Familien und junge Mütter, die mit Widrigkeiten wie psychischen Krankheiten oder vereinzelt auch Sucht zu kämpfen haben. 2004 waren es 94 Familien, im vergangenen Jahr 84. "Viel mehr ist kaum zu leisten", erläuterte Iris Riepenhausen, Leiterin des Projekts, jetzt dem Präventionsrat der Stadt. Sieben Stunden stehen jeder Hebamme wöchentlich zur Verfügung. Hinzu kommt die Zeit der Hebammen, die üblicherweise vor und nach einer Geburt von den Krankenkassen bezahlt wird.

Intensiv betreut

Die Hälfte der in Osnabrück betreuten Mütter ist nach Iris Riepenhausens Angaben jünger als 21 Jahre, die jüngste ist 15. Sie erhalten regelmäßig Besuch von den Hebammen. Anfangs ist die Betreuung intensiv, dann nimmt sie im Laufe eines Jahres immer mehr ab. Die Mitarbeiterinnen wollen erreichen, dass die Mütter ihre Kinder positiv annehmen. "Kinder, die angenommen werden, zeigen später weniger Auffälligkeiten", so Iris Riepenhausen. Auf diese Weise kann Kriminalität vorgebeugt werden. Die Väter sind in das Projekt so gut wie nicht einbezogen. In vielen Fällen sind sie überhaupt nicht greifbar.

Das Projekt Familienhebammen ist Teil des "Sozialen Frühwarnsystems", das die Stadt derzeit installiert. Dazu gehört auch ein Projekt für aufsuchende Jugend- und Gesundheitshilfe, das die Stadt mit der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven organisiert. Studentinnen des Fachbereichs Sozialwesen werden in Osnabrück Hausbesuche übernehmen bei Problemfamilien mit Kindern, die zwischen ein und drei Jahre alt sind. Noch offen ist, wie intensiv dieses Projekt in die Tat umgesetzt wird.