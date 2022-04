Die Taten in Hasbergen fanden statt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ziel der Diebe waren Einfamilienhäuser an der Friedenshöhe sowie an der Bergstraße und an der Stüvestraße. Während die Hausbewohner schliefen, drangen die Täter durch Keller- und Wohnungsfenster in die Häuser ein.