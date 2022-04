Träger des Zentrums sind der '"'SKM - katholischer Verein für soziale Dienste in Lingen'"' und die Lingener Bürgerstiftung.

Über die bisherige Resonanz auf das Angebot der Einrichtung in der Lindenstraße 13 zeigte sich das Team des Freiwilligenzentrums sehr zufrieden. Es sucht Menschen, die über freie Zeit verfügen, diese sinnvoll nutzen und die einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten wollen. Die Mitarbeiter/innen bemühen sich um eine passgenaue Einsatzstelle in den Bereichen Soziales, Kultur, Ökologie und Sport. Sie beraten gleichzeitig Einrichtungen, die Freiwillige beschäftigen und bieten Informations- bzw. Fortbildungsveranstaltungen an.

Die Hausaufgabenhilfe wird von zwei Frauen aus Lingen in der Beratungsstelle des SKM für ausländische Flüchtlinge durchgeführt. Die eine sei Studentin, die andere berufstätig und wolle diese Aufgabe in ihrer Freizeit machen, erläuterten Sabine Geers und Annemarie Stolte vom Freiwilligenzentrum.

Das Beispiel zeigt die mögliche Verzahnung von persönlichen Freiräumen Einzelner mit Betätigungsfeldern von Vereinen und Verbänden, die sich die neue Einrichtung in Lingen auf ihre Fahnen geschrieben hat. Es gebe viele Menschen außerhalb der Vereine und Verbände, die sich, mitunter zeitlich begrenzt, ehrenamtlich einsetzen wollten, betont Dr. Burkhard Ritz, Vorsitzender des SKM. Die neue Einrichtung '"'bringt Leute, die helfen wollen, mit denen zusammen, die Hilfe benötigen'"', begrüßt Lingens Oberbürgermeister Heiner Pott die Initiative des SKM im Namen von Rat und Verwaltung ausdrücklich. Die Stadt Lingen verfüge über ein großes Potenzial an ehrenamtlich aktiven Bürgern, die sich in Vereinen und Verbänden engagieren würden. '"'Diese traditionell verankerte Ehrenamtlichkeit wird mit dem Freiwilligen-Zentrum Lingen um eine neue, zeitgemäße Form des ehrenamtlichen Engagements erweitert.'"'

Weitere Infos: www.frei-willigen-zentrum-lingen.de.