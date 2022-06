Ausgefochten wird der Streit um Platz eins auf der Kandidatenliste vor allem zwischen dem CDU-Vorsitzenden Ulrich Wienke und dem Kreistagsabgeordneten Friedrich Meinker. Beide gehören auch dem Gemeinderat an und haben dort Leitungspositionen als Fraktionschef (Wienke) und Ratsvorsitzender (Meinker). Nachdem der CDU-Vorsitzende im vergangenen Monat in einer Mitgliederversammlung mehrheitlich auf Platz eins der Bissendorfer Kandidatenliste für den Kreistag gewählt worden ist, den auch Meinker für sich beansprucht hatte, rumort es kräftig in der Partei.