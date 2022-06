"Das ist ein großer Tag für uns", freute sich Bürgermeister Werner Schräer. Durch den Bau der Trasse könne der Stadtkern endlich spürbar entlastet werden. Der Verwaltungschef sprach von allein täglich 3450 Fahrzeugen, die nach der Fertigstellung künftig nicht mehr durch den südwestlichen Bereich der Hasestraße und damit unmittelbar durch die City rollen würden. "Für Haselünne ist diese Nachricht nach einem erfolgreichen Jahr 2005 ein hervorragender Start in das neue Jahr", betonte er. Durch die neue Trasse sei man in der Lage, die beiden ältesten Gewerbegebiete Haselünnes wesentlich besser an den überörtlichen Verkehr anzubinden. Zudem werde die Lebensqualität gesteigert.