"Lehrer" war der 79-jährige Bernd Schippers aus Georgsdorf. Er hat seit Kindertagen praktische Erfahrungen im Umgang mit den schlanken Weidenruten. Nach seiner Anleitung wurden schon vor vier Jahren Weidenstecklinge in eine moorige Wiese gesetzt. Mitte November 2005 konnten die Ruten "geerntet" werden. Nach einigen Wochen des Ablagerns und dem Sortieren je nach Länge, Dicke und Biegsamkeit wurden die Weidengerten dann an vier Nachmittagen zu Körben verarbeitet.

Auf die Frage, was das Schwierigste für Anfänger beim Korbflechten sei, schmunzelt Bernd Schippers. Fehler treten oft schon beim ersten Biegen der Weidenruten für den Boden und dann in die Höhe auf. Das sei eben eine Sache der Erfahrung, und nicht jeder könne da auf siebzig Jahre zurückblicken. Dennoch freut sich der alte Korbflechter, dass sein Wissen und Können gefragt ist und an die nächste Generation weitergegeben wird.

Der Vorsitzende des Trägervereins, Engbertus Egbers, würde sich freuen, wenn auch Bürger den Nachbargemeinden sich für traditionelles heimatliches Handwerk interessieren würden. Der Verein möchte gerne die Gruppe seiner ausgebildeten Hobbymüller erweitern. Auch ein "Lehrgang" im Torfstechen, für Anbau und Ernte von Buchweizen sowie ein Spinnkurs stehen auf dem Programm des neu begonnenen Jahres. Ebenso soll das Korbflechten keine einmalige Angelegenheit bleiben: Die Weidenstecklinge für zukünftige "Lehrlinge" sind schon wieder gesetzt. Informationen gibt Engbertus Egbers vom Mühlenverein Ge-orgsdorf, Telefon 05946/1003 oder Fax 05946/1387.