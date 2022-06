Halle Berry will sich von ihrer Villa trennen. FOTO: epa up-down up-down Vermischtes Halle Berry will ihre Hollywood-Villa verkaufen 17.12.2012, 12:08 Uhr

Sieben Jahre nach dem Kauf einer Millionen-Villa in den Hügeln von Hollywood will sich die Oscar- Preisträgerin Halle Berry (46) wieder von ihrem Besitz trennen. Wie die «Los Angeles Times» am Sonntag berichtete, bietet die Schauspielerin ihr Haus für 15 Millionen Dollar (gut elf Millionen Euro) an.