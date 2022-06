Im Vergleich zu den anderen Lotter Schützenvereinen ist der Halener noch recht jung, aber schon in mancher Hinsicht Vorreiter gewesen. So wurden hier zuerst Frauen zu gleichberechtigten Mitgliedern. Auch war Ida Peters aus Halen die erste Schützenkönigin in der Gemeinde, als ihre Geschlechtsgenossinnen in den anderen Vereinen noch vom Vergleichsschießen ausgeschlossen waren.

Am vergangenen Freitag nun hat es die Halener als ersten Lotter Schützenverein beim Königsschießen getroffen. An dem Abend war kein Regent zu ermitteln. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung setzte darauf- hin ein Zusatzschießen an, bei dem Friedhelm Brockmeyer nun endlich den letzten Teil des Adlers, nämlich den Rumpf, von der Stange holte. Seine Königin wird Ehefrau Cornelia, als Adjutantenpaare stehen ihm Angelika und Reinhold Bunten sowie Katrin und Marc Bunten zur Seite.

Wer in einem Schützenverein aktiv ist, weiß um die Sorge in jedem Jahr, einen Schützenkönig präsentieren zu können. In vielen Vereinen war es schon knapp, aber immer fand sich doch noch jemand auf den letzten Drücker. Einher geht das mit rückläufigen Besucherzahlen bei den Schützenfesten.

In früheren Jahren war das Fest noch das Highlight der Dorfgemeinschaft, über das noch lange gesprochen wurde. Viele Ehen sind an den Tanzabenden gestiftet worden. Doch das Freizeitangebot hat sich mittlerweile erweitert, zudem finden Neubürger oft keinen Reiz am Schützenwesen und bleiben dem Festplatz fern.

Spannend hatten es Halens Schützen jedenfalls gemacht. Das Adlerrupfen ging zügig vonstatten, und die Küchenfeen hatten traditionell ein leckeres Menü vorbereitet. Nur als es dann daran- ging, den Rumpf des hölzernen Federviehs von der Stange zu holen, zeigten Schützenbrüder und -schwestern vornehme Zurückhaltung. Die einen waren bereits in den Vorjahren Regenten, anderen passte es nicht in ihre Jahresplanung.

Vorsitzende Angelika Bunten setzte mit Unterstützung ihrer Vorstandskollegen noch eine Frist; doch auch in der fand sich kein Thronfolger ein. Mit dieser Situation fühlten sich die Halener Schützen jedoch offenbar nicht wohl und beriefen deshalb die außerordentliche Versammlung ein, die letztlich zum Erfolg führte.