Da sitzt also ein kleiner Mann mit roter Baseballkappe auf dem Kopf und Brille auf der Nase und hat alles so gut geplant, dass eigentlich keiner was dagegen sagen kann. Zumal es sich nicht um einen Konzertveranstalter handelt, der auf Kosten eines kleinen Ortes ein Geschäft machen will, sondern um einen Halener Jung, der Geburtstag feiern möchte, und das auch noch für einen guten Zweck. So war dem einen oder anderen Zuhörer deutlich anzusehen, dass er sich eine nachlässigere und damit angreifbarere Planung gewünscht hätte, die Anlass zur Kritik geboten hätte. Die musste indes angesichts der umfassenden Ausführungen ausbleiben.

Die Riesensause, zu der bis zu 15 000 Zuschauer erwartet werden, ist ein Geschenk der Rockstars an "ihren" Busfahrer Udo Blaudszun zu seinem 50. Geburtstag. Alle Gruppen treten deshalb umsonst auf (Blaudszun: "Die spielen für mich"), weshalb der Reinerlös der Veranstaltung komplett der Aidshilfe zufließen wird. Die Karten sollen 35 DM im Vorverkauf und 39 DM an der Tageskasse kosten. Fest zugesagt haben Blaudszun zufolge bislang Element of Crime, Jazzkantine, Guano Apes, Echt und die Scycs. "Zu 95 Prozent" werden außerdem die Fantastischen Vier als Special Guest und die Erste Allgemeine Verunsicherung auftreten. Außerdem sind Der Wolf und Bürger Lars Dietrich für das erweiterte Line Up im Gespräch.

Wer nun indes gedacht hatte, da will ein alter Hippie etwas aufziehen, das mindestens drei Nummern zu groß für einen Busfahrer ist, sah sich getäuscht. Blaudszun erläuterte seine plausible Planung, die unter anderem 100 Sicherheitskräfte vorsieht, die sowohl das Festival-Gelände als auch die Wege dahin überwachen werden. Ein weiterer wichtiger Organisationspunkt wird die An- und Abreise sein. Normalerweise rechne man jeweils ein Drittel der Besucherzahl als die zu erwartetende Anzahl an Pkw ein, erläuterte Blaudszun. Er habe aber bereits mit der Nordwest-Bahn vereinbart, dass die Festivaltickets gleichzeitig auch als Fahrkarten von Osnabrück nach Halen und zurück gelten. Auf diese Weise hofft Blaudszun, rund 5000 Besucher zur Anreise mit der Bahn bewegen zu können. Außerdem sollen Parkplätze in Wersen, Hollage und Wallenhorst eingerichtet werden, von denen aus Shuttle-Busse zum Festivalgelände fahren sowie Flächen in Halen angemietet werden, etwa die Hasewiesen. Eventuelle Campinggäste können an der Hollager Mühle zelten. Auch mit dem Campingplatz in Seeste sollen noch Gespräche geführt werden. In Atter wurde bereits abgewunken.

Das gesamte Festivalgelände wird eingezäunt, Ausflüge in den Wald oder gar das Truppenübungsgelände könne er ausschließen, so Blaudszun. Auch die Häuser, die mit der Rückseite an das Festivalgelände neben dem neuen Halener Sportplatz grenzen, werden durch einen Zaun und einen drei Meter breiten "Sicherheitsstreifen" vor unliebsamen Besuchern geschützt. Der Niederseester Weg wird beidseitig für den Parkverkehr gesperrt und außerdem von Sicherheitskräften gesäumt, die auch verhindern sollen, dass "Partys in den Vorgärten" stattfinden. Den örtlichen Gastronomen und den zwei Geschäften räumt Blaudzun ein, eine Getränke- oder Würtschenbude aufstellen zu dürfen. Privatverkäufe aus der Garage heraus – an den Anreisestrecken zu Festivals ein beliebter Nebenverdienst – will er jedoch nicht akzeptieren: "Das Müllproblem ist sowieso schon groß genug."

Clevererweise zieht Blaudszun auch die örtlichen Vereine mit ins Boot. Die dürfen die Bewirtung auf dem Gelände übernehmen, was bei maximal 15 000 Besuchern eine nicht unbeträchtliche Summe in die Vereinskassen spülen dürfte. "Lasst mich nicht im Stich. Ohne euch geht es nicht", appellierte Blaudszun. Von Agrita Hinz kam eine prompte Rückmeldung: "Hut ab, Udo. Die Unterstützung der AWO hast du." Zuvor hatte "Udo" die Lacher auf seiner Seite, als er das Festival als "Generalprobe für das 50. Jubiläum des Schützenvereins im Jahr 2002" einstufte. Noch hat die Gemeinde allerdings die Genehmigung nicht erteilt. Aktuelle News zum Festival bietet ab nächster Woche die Internetseite www.landhaus-halen.de.

