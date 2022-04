Michael Jackson sprach schlicht von seiner «Milch», wenn der Sänger zum Einschlafen das starke Narkosemittel Propofol verlangte. Die zwölf Geschworenen, die das letzte Wort über die Umstände und die Schuldigen am Tod des Popstars haben werden, kennen inzwischen jede Eigenschaft des Mittels. Wie schnell es wirkt, wie viel Milligramm zum Tode führen, wie es sachgemäß bei Operationen verwendet wird. Der Gerichtssaal in Los Angeles, wo der Herzspezialist Conrad Murray (58) wegen fahrlässiger Tötung vor dem Richter steht, gleicht zeitweise einem Labor oder Krankenzimmer, mit Tropfständern, Diagrammen und Infusionsbeuteln.

Am 25. Juni 2009 war Jackson laut Autopsiebericht an einer Überdosis Propofol im Mix mit Beruhigungsmitteln gestorben. Seit Ende September fährt die Anklage scharfes Geschütz auf, um zu beweisen, dass Murray «grob fahrlässig» seinen Tod herbeiführte. Als 33. und voraussichtlich letzter Zeuge ging der Narkose-Experte Steven Shafer am Donnerstag hart mit dem Mediziner ins Gericht. Murray sei «für jeden Tropfen Propofol in (Jacksons) Zimmer» und damit «direkt» für dessen Tod verantwortlich. Als «verrücktes Szenarium» tat der renommierte Anästhesist die Theorie der Verteidigung ab, dass sich Jackson das Mittel möglicherweise selbst spritzte, als sein Arzt nicht im Raum war.

Mit aufgeregter Stimme hielt Shafer seinem Kollegen 17 «unverzeihliche» und «ungeheuerliche» Fehler vor, von falscher Wiederbelebung bis zu dem Umstand, dass Murray nicht sofort den Notarzt rief, als er Jackson leblos in seinem Bett vorfand. Über die massive Medikamentensammlung, die im Körper und im Haus des Sängers gefunden wurde, wetterte der Zeuge: «Wir sind hier in einem pharmakologischen Never Never Land. So etwas wurde meines Wissens nur mit Michael Jackson und sonst mit niemandem gemacht.»

Während die Vorwürfe auf den Zwei-Meter-Mann Murray niederprasseln und es so wirkt, als würde sich die Schlinge zuziehen, schaut der 58-Jährige meist regungslos in die Gerichtskameras. Der Arzt hatte im Polizeiverhör gesagt, er habe Jackson nur eine kleine, harmlose Menge Propofol gespritzt. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu vier Jahre Haft.

Rund fünfzehn Zeugen will die Verteidigung in den nächsten Tagen ins Feld führen, darunter einen Narkose-Experten, der einst eng mit Shafer arbeitete. Vor Gericht könnte es zu einem spannenden, medizinischen Duell kommen.

Die Strategie der Verteidigung gibt noch Rätsel auf. Vor wenigen Tagen überraschten Murrays Anwälte mit einer radikalen Kehrtwende: Sie räumten ein, dass Jackson durch heimliches Trinken von Propofol nicht sterben konnte. Das hätten neue Studien gezeigt. Das Narkosemittel wird Patienten normalerweise direkt in die Vene geleitet. Sie könnten argumentieren, dass Jackson sich selbst Propofol spritzte oder dass er zu anderen Tabletten griff, die den plötzlichen Tod herbeiführten.