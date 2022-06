Zu der intensiven Vorbereitung gehörte jetzt auch ein Ortstermin mit Ingrid Seipolt vom Büro Westfalen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Gemeinsam mit den Mitgliedern der Planungsgruppe nahm die Typisierungsexpertin die Räume der Gellenbecker Schule in Augenschein.

Hierhin die Tische für die Anmeldung und dorthin die Liegen, wo den Spendewilligen jeweils fünf Milliliter Blut abgezapft werden - routiniert teilte Seipolt den Räumen des Schulgebäudes ihre jeweilige Funktion zu.

Dafür, dass am Sonntag dann auch tatsächlich alles bereitsteht, werden zahlreiche Ehrenamtliche sorgen. Allein 40 von ihnen übernehmen in zwei Schichten die Blutabnahme, während die doppelte Anzahl an Helfern als "Schreiberlinge" an der Anmeldung und bei der Endkontrolle fungiert.

Die Frauen der kfd bereiten sich derweil darauf vor, für Sonntag im Akkord Kuchen zu backen und Brötchen zu belegen. Denn benötigt wird eine ähnliche Menge wie bei einem Pfarrfest.

"Man kann auch einfach nur zum Kaffeetrinken vorbeikommen oder Kuchen mit nach Hause nehmen", betont kfd-Organisatorin Maria Schmidt. Vor allem über 55-Jährige, die an der Typisierungsaktion nicht mehr teilnehmen können, sind dazu eingeladen.