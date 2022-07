Das Feuer breitete sich von einem Kinderschlafzimmer im Dachgeschoss der Wohnung aus und setzte den Dachstuhl in Brand, teilte der Ortsbrandmeister der leitenden Freiwilligen Feuerwehr Niedermark, Horst Igelbrink, auf Anfrage mit. Die insgesamt 65 Einsatzkräfte der Wehren Niedermark, Hagen und Oesede konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus, das direkt an dem brennenden Haus angebaut ist, verhindern. '"'Wir haben das Feuer durch ein Fenster und über das Treppenhaus bekämpft'"', so Igelbrink.

Wie der Ortsbrandmeister weiter mitteilte, ist das Dachgeschoss völlig ausgebrannt. Eine darunter liegende Wohnung blieb bis auf einen Löschwasserschaden unversehrt. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Die komplett zerstörte Obergeschosswohnung bereitet der Polizei bei der Suche nach der Ursache Schwierigkeiten. '"'Der hohe Grad der Verbrennung erschwert unsere Arbeit'"', so die GMHütter Polizei.

Zum Einsatz kam an dem Abend auch der Leiter des Hagener Fachdienstes Soziales, Ralf Zumstrull. Er organisierte vom Haus des gegenüber wohnenden Dieter Eickholt noch während der Löscharbeiten die Unterbringung der 15 evakuierten Personen. Eickholt ist auch Miteigentümer des in Brand geratenen Hauses. Während die meisten Bewohner der beiden Häuser bei Verwandten unterkamen, erklärte sich eine benachbarte Hagenerin spontan bereit, der afrikanischen Familie zwei leer stehende Zimmer zur Verfügung zu stellen. In aller Eile richteten Helfer die Zimmer her, um den vier Kindern und ihren Eltern die seit 1998 in Hagen leben, ein neues Dach über dem Kopf zu verschaffen. Diese Unterkunft wird wohl zunächst für eine Woche das neue Heim der Familie sein. '"'Wir suchen jetzt in aller Ruhe eine Ersatzwohnung'"', so Zumstrull.