Er krachte mitten ins Schaufenster. Die Polizei fand ihn nach dem Unfall im Juli dieses Jahres «in einer anderen Sphäre», wie es im Gerichtsprozess geheißen hatte. Jetzt muss der Star für acht Wochen in Haft, wie ein Gericht in London am Dienstag verkündete. Allerdings muss er nur vier davon tatsächlich ins Gefängnis, die restliche Zeit wird er von Bewährungshelfern begleitet.

Michael habe «hörbar nach Luft geschnappt», als er sein Urteil entgegennahm, berichtete ein Zeuge im Gerichtssaal. Er verliert außerdem für fünf Jahre seinen Führerschein und muss eine Geldstrafe von rund 1400 Euro zahlen. Ein Fan auf der öffentlichen Tribüne habe geweint, als Michael abgeführt wurde, hieß es. Michaels langjähriger Lebenspartner habe das Gesicht in den Händen vergraben. Der krisengeplagte Musiker hatte aus seinem Cannabiskonsum nie einen Hehl gemacht.

Michael, der als Sohn griechischer Einwanderer in Großbritannien aufgewachsen war und in den 80er Jahren zum Weltstar aufstieg, hatte alles zugegeben und noch versucht, sich zu erklären: Er habe erst kurz davor ein neues Schlafmittel verschrieben bekommen. Er habe eine «kleine Menge» Cannabis geraucht, aber nicht getrunken. Der Richter hatte von Anfang an gedroht, diesmal könne das Ganze auch mit einer Haftstrafe enden.

Es sehe nicht so aus, als ob er genug gegen seine Abhängigkeit unternommen habe, begründete der Richter schließlich das Urteil. Dadurch bringe er sich selber, aber auch die Öffentlichkeit in Gefahr. Allerdings rechnete der Richter ihm an, dass er sich im Frühjahr aus freien Stücken wegen Angst, Depressionen und Schlaflosigkeit in eine Klinik begeben habe. «Ich akzeptiere vollkommen, dass Sie die Tat bereuen, dass Sie sich dafür schämen und dass Sie sie zugegeben haben», sagte der Richter. Wegen seiner früheren Vergehen sei eine Gefängnisstrafe aber nicht mehr zu vermeiden.

Denn schließlich war es nicht das erste Mal, dass Michael sich trotz Chemie im Blut hinters Steuer setzte. Schon 2007 hatte er sich auf Drogenfahrt durch London begeben. Damals war er noch mit 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit davongekommen und war seinen Führerschein kurzzeitig los.

Noch mehr Aufsehen erregte seine Begegnung mit der Polizei in den USA im Jahr 1998. Er hatte sich einem Polizisten in Beverly Hills auf einer öffentlichen Herrentoilette, die als Schwulentreff bekannt war, «unsittlich» gezeigt. Eine Geldstrafe und 80 Sozialstunden waren die Konsequenz. Auf lange Sicht brachte das Ganze für Michael aber auch etwas Gutes: Von da an verleugnete der einstige Frauenschwarm seine Homosexualität nicht mehr.