Darin befinden sich derzeit noch sechs Millionen Euro. Aufgrund der defizitären Lage im Verwaltungshaushalt ist es in den Jahren 2010 bis 2012 nicht möglich, eine sogenannte „freie Spitze“ für Investitionen im Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Diese müssen also kreditfinanziert werden.

Insgesamt sei die Liquidität der Stadt aber nach wie vor gut, betonte Finanzdezernentin Dr. Claudia Haarmann, die in der Sitzung des Finanzausschusses die Eckwerte für den Haushalt 2010 vorstellte.

Der Bestand in der Rücklage hatte Ende 2008 noch bei 28,1 Millionen Euro gelegen. Davon wurden zehn Millionen Euro für die Emslandarena beiseitegelegt. Über zwölf Millionen Euro dienten ebenfalls dem Ausgleich des laufenden Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes.

Nach Haarmanns Angaben sind an Kreditaufnahmen im nächsten Jahr 8,4 Millionen Euro vorgesehen, 2011 sollen es acht Millionen Euro sein, 2012 6,8 und 2013 4,6 Millionen Euro. Der finanzielle Spielraum werde auch bei der Stadt Lingen enger, resümierte die Dezernentin. Die Situation aufgrund der Konjunktur- und Finanzkrise sei aber längst nicht so extrem wie bei anderen Kommunen. „Mit einem Rückgang von weniger als zehn Prozent bei der Gewerbesteuer sind wir noch gut weggekommen“, bilanzierte Haarmann.

Erwartet hatte die Stadt 2009 insgesamt 40 Millionen Euro. „Zurzeit liegen wir bei 36,6 Millionen“, erläuterte Martin Schonhoff von der Kämmerei. Beim Anteil an der Einkommensteuer hat die Stadt aktuell 13,48 Millionen Euro verbucht, erwartet wurden 14,88 Millionen. 2010 rechnet die Stadt allerdings nur noch mit 12,2 Millionen Euro.

Mehreinnahmen gibt es beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er liegt mit 4,26 Millionen Euro um 600000 Euro über dem Ansatz für 2009. An Kreisumlage wird die Stadt 26,4 Millionen Euro an die Kreisverwaltung überweisen, 5,3 Millionen weniger als 2009.