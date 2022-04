Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Gutes Wetter für den Auftakt der Saison ist bereits bestellt... 12.04.2007, 22:00 Uhr

Die Vorbereitungen für das Dümmer-Erwachen der Bootsvermietung/Segelschule Schlick in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Dümmerland laufen auf Hochtouren. Gutes Wetter ist bestellt... Wie so oft war der Erfolg der Veranstaltung in den letzten Jahren immer abhängig von den Wetterverhältnissen.