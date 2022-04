In Walchum würden in dem rund acht Hektar großen Baugebiet '"'Nördlich Fehn'"' bald 46 Bauplätze zur Verfügung stehen. Im Ortsteil Hasselbrock werde voraussichtlich im Sommer mit den Erschließungsmaßnahmen des zirka 4,5 Hektar großen Baugebietes '"'Glückauf III'"' mit 27 Plätzen begonnen. Hansen lobte den von der Gemeinde gewährten familienfreundlichen Nachlass von 2500 Euro für jedes Kind beim Kauf eines Grundstückes.

Über das im Sommer 2004 eingerichtete Gymnasium in Dörpen berichtete Hansen, dass zurzeit 154 Schüler aus der SG Dörpen die Klassen fünf bis sieben besuchen. Ferner sei für alle Schulformen in Dörpen die Ganztagsschule beantragt worden.

Bürgermeister Hermann Schweers bedankte sich bei den Bürgern für ihre tatkräftige Unterstützung bei die 1150-Jahr-Feier der Gemeinde und wertete den Bau des Heimathauses als weiteren großen Schritt für eine erfolgreiche Entwicklung des Ortes. Auch der Zahlenspiegel zeige einen stetigen Anstieg der Haushalte und Einwohner sowie eine sinkende pro Kopfverschuldung.

In diesem Jahr wolle man in Hasselbrock den Dorfteich neu gestalten und das Kastanienwäldchen durchforsten. Der Ausbau einer 1,5 Kilometer langen Teilstrecke des Bischofsweges sei für 2006 geplant. Wegen der allseits leeren Kassen kündigte er an, dass man für den ländlichen Wegebau zukünftig neue Formen der Finanzierung entwickeln müsse. Die Bürger müssten sich in Form einer Wegesatzung oder eines Wegebauzweckverbandes über Anliegerbeiträge an den Kosten beteiligen.