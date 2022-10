Mit Verwandten, Freunden und Nachbarn feierten sie dieses Jubiläum. Ganz zünftig hatten sie sich das Fest gewünscht. Laut Goldbraut sollten die Gäste '"'feiern so lange, wie sie wollen.'"'

Aus Glatz in Schlesien stammt die Ehejubilarin. Während eines Schützenballs in Neuenkirchen lernte sie Johannes Volk, ihren späteren '"'Mann fürs Leben'"', kennen. Vier Kinder zogen die Volks groß. Während Hildegard Volk Familienarbeit leistete, fand Johannes Volk in einem Steinbruch eine Anstellung. Haus- und vor allem Gartenarbeit erledigten sie stets gemeinsam.

'"'Es gab sowohl glänzende als auch schwere Tage'"', bilanziert das Goldpaar, das mittlerweile acht Enkelkinder hat, die vergangenen 50 Ehejahre. Zwei große Reisen haben sie in ganz besonders schöner Erinnerung. Die eine führte sie nach Rom, die andere nach Glatz.