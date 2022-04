Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Gute Aussichten: Bei Belu in Lingen geht's weiter 05.06.2003, 22:00 Uhr

Na, wenn das keine guten Aussichten sind: Die Unternehmensgruppe um die BeluTec- und BeluGa-Produkte hat sich für die Zukunft neu strukturiert und konnte damit über 100 Arbeitsplätze allein in Lingen sichern. Das Lingener Unternehmen, das noch am 1. April Insolvenz angemeldet hatte (wir berichteten), konnte sein Anlagevermögen an eine Schweizer Investorengruppe veräußern, die sich gegenüber dem Insolvenzverwalter, Clemens Sandhaus, vertraglich verpflichtet hat, mindestens die nächsten fünf Jahre in Lingen zu bleiben. Sandhaus: ,,Mir gegenüber haben sie sogar mündlich die Absicht geäußert, ganz in der Stadt an der Ems zu bleiben."