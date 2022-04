Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes "Gute Argumente für Osnabrück als Standort" 14.02.2005, 23:00 Uhr

"Wir haben gute Argumente, um die Ausbildung von gewerblich-technischen Berufsschullehrern an den Standort Osnabrück zu holen. Jetzt geht es darum, das Wissenschaftsministerium zu überzeugen." Dazu bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland in einem Brief an die Präsidenten von Universität und Fachhochschule Osnabrück Unterstützung bei der Erarbeitung eines Konzeptes an.