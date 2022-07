„Die neuen Kollegen sitzen an den einzelnen Standorten der FH“, erläutert Schwegmann. Weil es zunächst gilt, die Angebote auf den Bedarf der Studenten abzustimmen, sind Marina Abramovskij, Laetitia Godineau, Ghousun Abu Shammala und Robert Bernhold zunächst damit beschäftigt, die Bedürfnisse kennenzulernen und Strukturen für ihre Arbeit zu entwickeln. „Ein Theaterpädagoge braucht ja andere Unterstützung als ein Informatiker“, sagt Abu Shammala. Sie sitzt am FH-Standort in Lingen. Nach dem Informatik-Studium in Berlin steigt die zweifache Mutter nun ins Berufsleben ein.