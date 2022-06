Lukas und seine Bandkollegen Jari Rodewald (18), Gregor Meyer (18) und Kilian Leufker (16), die alle im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen wohnen und dort im Waschkeller der Familie des Schlagzeugers proben, hätten nie erwartet, dass sie den Schülerbandwettbewerb gewinnen. Dabei haben sie sich in den Vorrunden schon gegen 1000 Bands aus ganz Deutschland durchgesetzt.

Aber die vier jungen Musiker sind bescheiden und sehen nun gelassen dem 31. März entgegen. Dann spielen sie auf der Musikmesse in Frankfurt vor 1000 Zuschauern beim Finale des "Schooljams", wo sie Auftritte bei den Festivals "Rock am Ring" oder "Rock for People" in Tschechien ergattern können. Erst müssen sie aber gegen sieben andere Bands antreten. Die wurden bei anderen Abstimmungen ermittelt und von Jurys ausgewählt, in der Prominente wie Xavier Naidoo, Silbermond, Gentleman oder Herbert Grönemeyer saßen.