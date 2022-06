Nein, musste Middelberg gestehen und nahm gern die Einladung der Mühlenvereinsvorsitzenden Franz Josef Albers, Franz Grieger und Ansgar Vennemann zu einem Informationsbesuch an. Der Wallenhorster Landtagsabgeordnete Clemens Lammerskitten sagte ebenfalls zu, und so fanden sich die Politiker im tiefen Schnee bei minus sechs Grad und schneidendem Wind (Vennemann: „Der Standort der Mühle ist gut gewählt!“) vor der altersgegerbten Holztür ein. Drinnen, im Erdgeschoss der Windmühle auf dem „Beutelkistenboden“, ist es nur unwesentlich wärmer.

Das hält Middelberg nicht davon ab, sich die Geschichte der Mühle und ihrer Restaurierung ab 1982 ausführlich schildern zu lassen. Die bangen Monate nach der Kündigung des ersten Pachtvertrages 2007, die Abwehr eines geplanten Baugebietes und der langwierige Weg bis zum Abschluss eines akzeptablen Pachtvertrages mit dem neuen Eigentümer, der Gemeinde Wallenhorst, werden dabei nicht ausgespart.

Middelberg spricht den Mühlenfreunden seine uneingeschränkte Anerkennung dafür aus, dass sie seit bald 30 Jahren große Teile ihrer Freizeit einsetzen, um die Gebäude des Ensembles – dazu gehören neben der Holländer-Windmühle die Motormühle im Nebengebäude und das Müller-Wohnhaus vorn an der Straße – instand zu setzen und zu halten.

„Jetzt haben wir Rechts- und Planungssicherheit zumindest für die nächsten 15 Jahre“, betont Albers, „jetzt macht die Arbeit wieder richtig Spaß, weil wir wissen, wofür wir es tun.“ Der Verein zahlt als Pacht den symbolischen Betrag von einem Euro an die Gemeinde und hat im Gegenzug den Gebäudeunterhalt zu leisten.

Kürzlich wurden am Müllerhaus die Dachrinnen erneuert, komplett in Eigenleistung. Sobald Fremdhandwerker eingeschaltet werden müssten oder größere Materialbeschaffungen anstünden, gehe freilich die Suche nach Finanzquellen los, sagt Grieger. Als Nächstes seien 30000 Euro für die Reparatur der Flügel aufzubringen. Ein Drittel wird der Verein selbst stemmen. So viel wurde über die Jahre aus den Erlösen der Führungen, des Mühlenladen-Verkaufs und der Mühlenfeste angespart. Ein weiteres Drittel hat man sich aus einem EU-Fonds gesichert. Die Zusage über das letzte Drittel erhofft man von der Gemeinde.

Noch in diesem Jahr soll es auch mit der Motormühle weitergehen. Sie verfügt – anders als die Windmühle – über mehrere Mahlgänge, die nicht nur schroten, sondern ein sehr feines Mehl produzieren können. Die Mühlentechnik aus den 1930er-Jahren ist vollständig erhalten, aber instandsetzungsbedürftig. Die Politiker versprachen, als Pfadfinder bei der Mittelbeschaffung behilflich zu sein. Middelberg empfahl jedoch, zunächst nach einem privaten Investor Ausschau zu halten.