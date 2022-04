Ohne Erfolg blieb der Antrag der Opposition, den Schlüssel für die Vergabe der Ortsratsmittel zu ändern. Helmut Voßkamp hatte den Vorstoß mit dem Hinweis begründet, dass vor allem die kleinen Ortsteile Balkum und Evinghausen benachteiligt würden. Die CDU-Fraktion halte eine Verdoppelung auf 1000 Euro für angemessen.

Ralf Bergander widersprach Voßkamp, dass die beiden Ortsvorsteher die Verlierer der Neuregelung seien; der Ortsrat Bramsche habe pro Einwohner weniger zur Verfügung als die kleinen Ortsteile. Der SPD-Sprecher kündigte aber die Bereitschaft seiner Fraktion an, sich besseren Verteilerschlüsseln nicht zu verschließen und nach der Kommunalwahl 2006 erneut zu beraten.

Die Neustrukturierung der Volkshochschulen im Landkreis Osnabrück hat der Stadtrat nach kurzer Beratung einstimmig gebilligt. Die Fraktionen lobten die beharrliche Verhandlungsführung der Verwaltung, die zunächst die Fusion abgelehnt und im zweiten Anlauf einen für die Stadt akzeptablen Kompromiss gefunden habe.

'"'Wir können froh sein, dass es so gekommen ist'"', meinte Gerd Grun. Der Erste Stadtrat war maßgeblich am Zustandekommen der Kooperationsvereinbarung beteiligt, die eine Einsparung von 15000 Euro ergab. Anne Christ-Schneider (SPD) begrüßte trotz des Verlustes der Selbstständigkeit die finanzielle Erleichterung. Jetzt komme es darauf an, den hervorragenden Ruf durch ein qualitativ überzeugendes Angebot zu untermauern. Eine Alternative gebe es nicht.

Einhellig hat der Stadtrat dem Wunsch der Bürgermeisterin entsprochen und förmlich seine Absicht erklärt, mit der polnischen Stadt Biskupiec eine Partnerschaft einzugehen. Ein derartiger Beschluss ist laut Liesel Höltermann erforderlich gewesen, um an die Gelder zu kommen, mit denen Brüssel derartige Kontakte fördere.