«Nach aktuellen Informationen ist bestätigt, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um den WM-Lauf in Bahrain stattfinden zu lassen», teilte die FIA in einer Erklärung mit, noch bevor Formel-1-Boss Bernie Ecclestone in Shanghai mit den Teams sprechen konnte.

Bei dem Treffen am Rande des Freitagstrainings zum Großen Preis von China schwor der 81-Jährige die Teams nach unruhigen Tagen auf den gemeinsamen Kurs ein. «Alle sind glücklich. Wir haben überhaupt keine Probleme gehabt», behauptete Ecclestone nach dem Treffen. Sebastian Vettels Red-Bull-Teamchef begrüßte offiziell die Klarheit. «Für jeden hier ist nun eindeutig, dass das Rennen in Bahrain nächste Woche stattfinden wird», sagte Christian Horner.

Allerdings verriet der Brite auch, dass zumindest sein Team zusätzliche eigene Sicherheitsvorkehrungen treffen wird. «Wir nehmen die Sicherheit unserer Angestellten sehr ernst, daher ist es unvermeidlich, dass wir wie bei einigen anderen Rennen zu Extra-Vorsichtsmaßnahmen greifen», sagte Horner.

Hinter vorgehaltener Hand hatten die Teams zuvor durchaus klare Bedenken wegen der Bahrain-Reise geäußert. Nach Medienangaben wurden am Freitagmorgen in Manama, wo das vierte Saisonrennen stattfinden soll, bei einer Explosion zwei Autos zerstört. In Bahrain hatte es zuletzt wieder Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Die Oppositionellen fordern Reformen in dem Königreich. 2011 war das Rennen wegen der blutigen Unruhen abgesagt worden.

«Das Rennen steht auf dem Kalender, schon seit längerem. Wir werden dort sein. Alle Teams sind einverstanden, dort zu sein», meinte Ecclestone nun. Angesichts der lebhaften Debatte in den vergangenen Tagen, ob man wegen der politischen Lage den Grand Prix nicht wieder absagen solle, sagte der Brite: «Das ist ein Problem, das von den Medien diskutiert wurde. Sie haben aber keine Ahnung, was da wirklich passiert. Das ist das Problem.»

Die Diskussionen der vergangenen Tage hatten den Druck auf die FIA und ihren Präsidenten Jean Todt erhöht, eine Entscheidung zu treffen. «Abseits der öffentlichen Wahrnehmung hat die FIA von den hochrangigsten Stellen im Königreich sowie von anderen unabhängigen Experten regelmäßig Sicherheitsberichte erhalten», teilte der Verband mit. Aufgrund dessen gebe es keinen Grund, das Rennen abzusagen. Nach jetzigem Stand müssten sich die Teams also unmittelbar nach dem Rennen am Sonntag in Shanghai auf den Weg in den Golfstaat machen.