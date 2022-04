Im Rahmen einer Annahme wurde das Areal, das sich an das bestehende ,,Gewerbegebiet Süd", westlich der Bundesstraße 70 und südlich der Neudörpener Straße gelegen, offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Erschlossen wurde für das ,,Gewerbegebiet Süd II" eine Fläche von rund zwölf Hektar. Davon stehen knapp acht Hektar den Betrieben direkt für die Ansiedlung zur Verfügung stehen. Gut ein Hektar entfällt auf die Verkehrsflächen.

Im Rahmen der Gestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurde das Gewerbeareal mit einem Grünstreifen und einem Gewässerlauf (Regenrückhaltebecken) in einer Breite von etwa 50 Metern zur benachbarten Wohnsiedlung abgegrenzt. Rund drei Hektar an Flächen seien allein für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen, hieß es seitens der Gemeinde.

So seien in der ,,grünen Lunge" beispielsweise 7.000 Pflanzen gesetzt worden, darunter auch 85 Hochstammobstbäume (Apfel, Birne und Kirsche). Der Grüngürtel werde durchzogen von Wanderwegen und sei durch Brücken über den Wasserlauf mit den westlich liegenden Wohnbaugebieten verbunden. Dem Areal komme damit der Charakter eines kleinen Naherholungsgebietes zu, unterstrich Bürgermeister Hermann Wacker. Und gleichzeitig werde durch die gelungenen Gestaltung die Attraktivität des Gewerbegebietes erhöht.

Die Gesamtkosten für das Projekt bezifferte die Kommune auf 1,2 Millionen Euro. Bürgermeister Wacker und Gemeindedirektor Korte dankten vor allem dem Landkreis Emsland für die gewährte Förderung in Höhe von 530.000 Euro aus dem Wirtschaftsförderungsprogramm. Anerkennende Worte wurden aber auch an die bauausführenden Firmen Straßen- und Tiefbau Schmitz, Neubörger, sowie die Baumschule und Gartenbau Wobben aus Rastdorf gerichtet. Planung und Bauleitung lagen in den Händen des Planungsbüros Wilhelm Grote, Papenburg. Es sei insgesamt ausgezeichnete Arbeit geleistet worden, unterstrichen die Vertreter der Gemeinde im Rahmen der Abnahme.